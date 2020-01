VIESTE (FG) - Continuano le intimidazioni ai commercianti in provincia di Foggia: la scorsa notte è stata incendiata la saracinesca di un negozio in cui si vendono biciclette a Vieste. Ad intervenire i carabinieri ai quali il titolare dell'attività ha detto di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive. Solo due giorni fa a Orta Nova era esplosa una bomba che aveva distrutto un negozio.