Serie D: il Bitonto sfida l'Agropoli, il Foggia gioca col Gravina

Nella quarta giornata di ritorno del girone H di Serie D il Bitonto giocherà ad Agropoli e dovrà vincere per confermarsi al primo posto. Il Foggia sfiderà in trasferta il Gravina nel primo dei tre derby pugliesi di questo turno di campionato. La squadra di Corda dovrà ottenere i tre punti per restare in corsa verso la promozione in Serie C. Il Fasano affronterà allo Stadio “Vito Curlo” il Sorrento e cercherà di riprendersi dopo il ko 2-0 subito a Bitonto. Il Cerignola dovrà vedersela allo Stadio “Monterisi” col Brindisi nel secondo derby pugliese.La squadra di Vincenzo Feola punterà al successo per restare in zona play off. L’Andria, terzultima in classifica con 19 punti, giocherà a Casarano nel terzo derby pugliese, e dopo la sconfitta in casa 2-0 col Gladiator non potrà permettersi un nuovo passo falso. Il Taranto dovrà superare allo Stadio “Erasmo Jacovone” il Grumentum Val d’Agri per avvicinarsi al quarto posto. L’Altamura dovrà imporsi a Francavilla in Sinni per fare un salto di qualità in classifica. Il Nardò cercherà un risultato positivo fuori casa contro la Nocerina per fare un passo in avanti importante verso la salvezza.