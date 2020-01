Rosella Mauro e le storie di San Nicola

L’editore Adda ha pubblicato, in occasione delle feste natalizie, un semplice libro ma di grande formato, dedicato ai ragazzi, sulle “Storie di San Nicola”.Il volume che porta la firma di Rossella Mauro, pedagogista e nota scrittrice barese, con alle spalle significative esperienze didattiche nel centro storico di Bari, questa volta ha voluto spiegare ai piccoli lettori le storie di San Nicola.È arcinoto che San Nicola è un Santo ecumenico, cioè che unisce, forse il più venerato in tanti paesi di tutto il mondo. Nell Chiesa cattolica i santi più popolari di San Nicola sono San Francesco, Sant’Antonio e (oggi) si aggiunge Padre Pio, ma l’universalità di San Nicola è da considerarsi unica.L’autrice con molta semplicità parla ai ragazzi di Nicola, il santo dei miracoli delle fanciulle, del grano per i poveri, dei tre bambini e l’oste, della colonna miracolosa ed anche di Babbo Natale, ecc., per finire con i canti della tradizione barese, di San Nicola nei detti baresi (qualcuno anche in dialetto), e dedica anche alcune pagine ai giochi.Un bel libro, illustrato da Saverio Romito, da regalare ai ragazzi, finalizzato a far conoscere con semplicità e con un linguaggio appropriato le storie di San Nicola, un uomo generoso che ama i bambini.