Seattle, sparatoria tra la folla: almeno una vittima

WASHINGTON - Torna la paura negli Usa, dove una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite a Seattle. Nella metropoli dello stato di Washington un uomo vestito di nero ha sparato in un'area affollata ed è poi fuggito a piedi, facendo perdere le sue tracce. In corso le ricerche della polizia. Tra i feriti un bambino di 9 anni e una donna, entrambi in condizioni critiche, e tre giovani, rispettivamente di 21, 34 e 35 anni. L'aggressore ha agito in solitaria, in una zona molto frequentata anche da turisti.