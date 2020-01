Serie B: Serse Cosmi torna a Perugia dopo 16 anni, esonerato Oddo

- Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Perugia in Serie B. Il tecnico torna in Umbria dopo 16 anni. Subentra a Massimo Oddo esonerato dopo il ko 1-0 subito in casa contro il Venezia il 29 dicembre 2019 nella diciannovesima e ultima giornata di andata.Cosmi ha firmato fino al 30 giugno 2020 con la possibilità di ricevere un premio se il Perugia sarà promosso in Serie A alla fine di questo campionato. Nella scorsa stagione Serse Cosmi allenò il Venezia retrocesso in Serie C dopo il play out perso contro la Salernitana.I veneti poi sono stati ripescati in B per la mancata iscrizione del Palermo che gioca in Serie D. Il presidente del Perugia Massimo Santopadre aveva scelto Stefano Colantuono per sostituire Oddo, poi ha cambiato idea e ha chiamato a Perugia Serse Cosmi. A rischio esonero il tecnico della Cremonese Marco Baroni dopo la sconfitta 1-0 a Udine col Pordenone e l’allenatore dell’Empoli Roberto Muzzi dopo il pareggio 1-1 in casa con il Livorno nel derby toscano.Il campionato di Serie B è fermo per la sosta e riprenderà il 17 gennaio 2020. Se Baroni dovesse esonerato potrebbe essere sostituito dal tecnico della Primavera Stefano Lucchini. Nel caso in cui il presidente Fabrizio Corsi dovesse decidere di esonerare Muzzi a Empoli potrebbe ritornare come allenatore Cristian Bucchi.