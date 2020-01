Serie C, il Bari pareggia 1-1 a Reggio Calabria, decisivo il gol di Perrotta all'88

(credits: Ssc Bari Fb)

- Nella quarta giornata di ritorno del girone C di Serie C il Bari ha pareggiato 1-1 fuori casa contro la Reggina. Nel primo tempo i biancorossi insidiosi. Un tiro di Antenucci è stato respinto dal difensore Loiacono. I calabresi propositivi. Una conclusione di destro di Sounas è terminata a lato. Il Bari in contropiede. Ha provato Antenucci di sinistro, la palla è finita di poco fuori. La Reggina è andata vicina al gol. Un tiro di Corazza è stato ribattuto con le mani dal portiere Frattali.Nel secondo tempo i biancorossi hanno aumentato i ritmi del loro gioco. Una conclusione di Costa è terminata alta. Al 24’ la Reggina è passata in vantaggio con l’argentino Denis di testa su cross di Rolando. Al 43’ il Bari ha pareggiato con Perrotta, tiro da pochi metri. Un risultato positivo per la squadra di Vincenzo Vivarini. Il Bari è secondo in classifica con 47 punti. I biancorossi rimangono a -6 dalla Reggina, prima da sola a 53 punti. Insieme al Bari al secondo posto c’è la Ternana a 47 punti. Gli umbri hanno pareggiato 0-0 a Monopoli.