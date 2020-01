Serie C: il Bari travolge 5-2 il Rieti al San Nicola

(credits: Ssc Bari)

Nella terza giornata di ritorno del girone C di Serie C il Bari ha vinto 5-2 in casa contro il Rieti. Nel primo tempo al 17’ la squadra di Vincenzo Vivarini è passata in vantaggio con Antenucci su rigore dato per un fallo di mano di Aquilanti. Il Bari ha insistito. Un tiro di Antenucci è terminato alto. Un colpo di testa di Simeri è finito fuori. Simeri ha riprovato con una mezza rovesciata al volo, la palla è terminata di pochissimo a lato. Una conclusione di Antenucci da fuori area non ha inquadrato la porta.Nel secondo tempo al 10’ il Bari ha raddoppiato con Simeri di testa su cross di Costa. Al 23’ il Rieti ha accorciato le distanze con Del Regno di destro. Al 34' il Bari ha segnato il terzo gol con Simeri, tiro da pochi metri. Al 40’ il Rieti ha riaperto la partita. Bianco ha deviato involontariamente il pallone nella propria porta. Al 93’ il Bari ha realizzato la quarta rete con Neglia di testa su cross di Simeri. Al 95’ la squadra di Vincenzo Vivarini ha segnato il quinto gol con Maita, il centrocampista acquistato nei giorni scorsi dal Catanzaro, con un tiro da trentacinque metri.Netto successo del Bari. E’ secondo in classifica con 43 punti a 9 punti dalla capolista Reggina, prima a 52 punti, che ha vinto 2-1 a Bisceglie. Insieme al Bari al secondo a posto c’è a 43 punti anche la Ternana che ha vinto 3-1 in casa contro il Rende.