RaiPlay ricorda Paolo Borsellino

A 80 anni dalla nascita (Palermo, 19 gennaio 1940) RaiPlay ricorda il magistrato Paolo Borsellino con una programmazione speciale dal titolo “Le parole di Borsellino”. Tanti i contenuti che ricordano un grande uomo di Stato, assassinato dalla mafia il 19 luglio del 1992 assieme a cinque uomini della sua scorta. RaiPlay ripropone le sue dichiarazioni e i suoi interventi televisivi in Rai. C’è l’edizione straordinaria del Tg1 di quel drammatico 19 luglio 1992 che annuncia la strage di via Mariano D'Amelio. Si può riascoltare il discorso di Borsellino alla biblioteca comunale di Palermo, un prezioso filmato composto da materiale grezzo, con sonoro e riprese originali.





Ci sono, poi, un'intervista ripresa dal programma "Lezioni di mafia" del 30 giugno 1992, lo Speciale Tg1 - Processo alla mafia, dove (tra le altre cose) il giornalista Giulio Borrelli chiede a Paolo Borsellino se non sia sorpreso che l'imputato Michele Greco sia stato catturato a pochi chilometri dall'aula bunker dove si stava svolgendo il processo. E ancora le parole di Borsellino dopo la condanna di Michele e Salvatore Greco come mandanti per l'assassinio del magistrato Rocco, un’intervista sul gruppo Spatola-Gambino-Inzerillo-Badalamenti, che monopolizzava il traffico di eroina, una toccante intervista di David Sassoli una settimana dopo la morte di Falcone e uno Speciale Tg1 dove Borsellino racconta del pentito Vincenzo Sinagra.