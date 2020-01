Serie D: il Bitonto sfida il Francavilla in Sinni, il Foggia gioca col Fasano

- Il campionato di Serie D riprende oggi dopo la sosta per le feste. Si disputa la diciassettesima giornata. Nel girone H partite insidiose per il Bitonto e il Foggia primi con 37 punti. I neroverdi sfidano allo Stadio “Degli Ulivi” il Francavilla in Sinni e devono vincere per confermarsi in vetta.I dauni affrontano allo Stadio “Pino Zaccheria” il Fasano e cercano un successo nella corsa verso la promozione in Serie C. Nella squadra di Ninni Corda non giocano Visconti squalificato, Carboni e Salvi per problemi muscolari. In attacco Tortori e Russo.Il Taranto vuole ottenere i tre punti a Brindisi per fare un salto di qualità in classifica. Il Casarano deve superare allo Stadio “Capozza” il Cerignola per avvicinarsi al terzo posto. Il Nardò sfida in Salento il Gravina con l’obiettivo di allontanarsi dal quintultimo posto.L’Andria, terzultima a 18 punti, deve imporsi in casa contro il Gelbison per risalire in classifica. L’Altamura deve vedersela in casa col Gladiator. I murgiani puntano alla vittoria per avvicinarsi alla zona play off.