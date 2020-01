Serie D: il Bitonto sfida la Nocerina, il Foggia gioca col Cerignola

- Nella quinta giornata di ritorno del girone H di Serie D il Bitonto, primo in classifica con 47 punti, sfiderà allo Stadio “Degli Ulivi” la Nocerina. La squadra di Roberto Taurino dovrà vincere per confermarsi in vetta. Il Foggia giocherà allo Stadio “Pino Zaccheria” contro il Cerignola nel primo dei tre derby pugliesi di questo turno di campionato. Nel Foggia sarà indisponibile il tecnico Ninni Corda squalificato per quattro giornate per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro durante la partita persa 2-0 domenica 26 gennaio a Gravina. Al suo posto in panchina andrà l’allenatore dei portieri Fabrizio Carafa. I pugliesi dovranno rinunciare anche a Fumagalli, Anelli Cittadino e Salines squalificati.Il Foggia dovrà ottenere i tre punti per restare in corsa per la promozione in Serie C. Il Taranto affronterà in trasferta il Sorrento e cercherà un risultato molto positivo per restare in zona play off. Il Casarano dovrà vedersela fuori casa contro il Nardò nel secondo derby pugliese. La squadra di Dino Bitetto cercherà di imporsi per avvicinarsi al quinto posto. Il Fasano dovrà superare in trasferta il Gelbison per riprendersi dopo il ko 2-1 subito in casa col Sorrento. Nel terzo derby pugliese l’Altamura giocherà in casa contro il Gravina. La squadra di Monticciolo cercherà un successo per fare un salto di qualità in classifica. Il Brindisi dovrà battere in Basilicata il Grumentum Val d’Agri per rilanciarsi dopo la sconfitta 4-1 subita a Cerignola. L’Andria non ha alternative alla vittoria in casa contro il Francavilla in Sinni per lasciare il terzultimo posto in classifica.