Serie D: il Bitonto si fa rimontare due gol dal Gladiator, Foggia bloccato 0-0 ad Agropoli

- Nella seconda giornata di ritorno del girone H di Serie D il Bitonto pareggia 2-2 fuori casa col Gladiator ed è primo con 41 punti. Nel primo tempo passano in vantaggio i neroverdi con Turitto, tiro di destro. Nel secondo tempo il Bitonto raddoppia con Colella, tiro rasoterra. I campani accorciano le distanze con Maraucci, tiro al volo. Il Gladiator pareggia con Di Finizio, girata di destro.Il Foggia si fa bloccare sullo 0-0 ad Agropoli ed è secondo a 39 punti. Il Cerignola vince 6-3 in casa con l’Andria nel primo derby pugliese ed è quarto a quota 34. Nel primo tempo in gol il Cerignola con Rodriguez di destro. Raddoppia Marotta di sinistro. Il Cerignola realizza la terza rete ancora con Rodriguez, tiro rasoterra. L’Andria segna con Palazzo, tiro al volo. Realizza il secondo gol con Yeboah su rigore dato per un fallo di Longhi su Palazzo. Il Cerignola va in rete per la quarta volta con Rosania, tocco in scivolata. Nel secondo tempo la squadra di Vincenzo Feola realizza il quinto gol con Longo di destro. L’Andria segna la terza rete con Stranges, tocco al volo. Il Cerignola realizza il sesto gol con De Cristofaro, tiro in diagonale. L’Andria è terzultima con 19 punti.Nel secondo derby pugliese il Taranto pareggia 0-0 allo Stadio “Erasmo Jacovone” col Casarano. Gli jonici sono quinti a quota 32, i salentini sono settimi a 30 punti. Il Brindisi pareggia 0-0 fuori casa con la Nocerina ed è ottavo a quota 26. Nel terzo derby pugliese il Nardò vince 3-2 a Fasano. Nel secondo tempo in gol il Fasano con Prinari su punizione. I salentini pareggiano con Mengori, tiro da fuori area. Il Nardò passa in vantaggio con Manfrellotti di destro. Il Fasano pareggia con Cavaliere di sinistro. Il Nardò realizza la rete decisiva con Camarà, tiro da pochi metri. Il Fasano è sesto con 31 punti, il Nardò è undicesimo a quota 22. Il Gravina perde 3-2 in casa col Grumentum ed è nono a 24 punti. L’Altamura pareggia 1-1 in trasferta col Gelbison ed è decima a quota 22.