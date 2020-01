Tennis: la Serbia vince l'Atp Cup

(credits: Atp Cup Fb)

La Serbia ha vinto l’ATP Cup di tennis maschile in Australia. La squadra in cui gioca Novak Djokovic ha sconfitto a Sydney in finale 2-1 la Spagna. Nel primo singolare lo spagnolo Roberto Bautista Agut ha superato 7-5 6-1 Dusan Lajovic. Nel secondo singolare il serbo Novak Djokovic ha vinto 6-2 7-6 contro Rafael Nadal. Lo spagnolo Nadal ha giocato con grande tenacia ma Djokovic è stato superiore, evidenziando qualche leggera difficoltà solo nel secondo set vinto al tie-break 7-6, nei dettagli 7-4 per il serbo Djokovic.Nel doppio i serbi Novak Djokovic e Victor Troicki hanno battuto 6-3 6-4 Pablo Carreno Busta e Feliciano Lopez. Tra le donne l’americana Serena Williams ha vinto il torneo di Auckland in Australia. L’ex numero uno al mondo del tennis donne ha sconfitto in finale 6-3 6-4 l’altra americana Jessica Pegula. La ceca Karolina Pliskova ha vinto il torneo di Brisbane in Australia superando in finale 6-4 4-6 7-5 l’americana Madison Keys.