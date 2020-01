Serie A, il Lecce ko 2-0 a Parma: quarta sconfitta consecutiva per i salentini

Nel posticipo della diciannovesima e ultima giornata di andata di Serie A il Lecce ha perso 2-0 a Parma.Nel primo tempo gli emiliani insidiosi. Inglese è stato anticipato all’ultimo momento in area di rigore dal portiere Gabriel. Un colpo di testa di Kucka è terminato di poco fuori. I salentini propositivi. Un tiro di Babacar è stato respinto con un piede dal centrocampista Hernani.Una conclusione di Falco ha visto la valida opposizione con le mani del portiere Sepe. Un destro da fuori area di Mancosu è finito alto. Ha provato di destro Deiola, il centrocampista che la società pugliese ha acquistato la scorsa settimana dal Cagliari, ma non ha inquadrato la porta. Un tiro al volo di Petriccione è stato deviato in angolo dal difensore Darmian.Nel secondo tempo il Parma in contropiede. Un colpo di testa di Iacoponi è finito oltre la traversa. I pugliesi arrembanti. Un tiro di Mancosu ha trovato pronto Sepe a deviare in corner. Al 12’ il Parma è passato in vantaggio con Iacoponi di testa. Al 27’ gli emiliani hanno raddoppiato con Cornelius, tiro al volo. Il Lecce velocissimo. Lapadula tutto solo davanti a Sepe ha incredibilmente tirato alto. Il Parma è andato vicino al terzo gol. Gervinho è entrato in area di rigore e ha tirato di destro, bravo Gabriel ad opporsi con un piede.Quarta sconfitta consecutiva per il Lecce dopo quelle per 3-0 a Brescia, 3-2 in casa col Bologna e 1-0 allo Stadio “Via del Mare” con l’Udinese. La squadra di Fabio Liverani è quartultima in classifica con 15 punti. Nella prima giornata di ritorno domenica 19 gennaio il Lecce giocherà alle 15 in casa contro l’Inter.