Eccellenza pugliese: pareggiano il Molfetta e il Corato, vince il Trani

- Nella terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Pugliese il Molfetta pareggia 1-1 a Barletta contro il Barletta 1922 ed è primo in classifica con 41 punti. Nel secondo tempo passa in vantaggio il Barletta 1922 con Gasbarra, tiro al volo i destro. Il Molfetta pareggia con Ventura di testa. Il Corato non va oltre l’1-1 ad Otranto ed è secondo a quota 37. Nel primo tempo passano in vantaggio i salentini con Trovè di sinistro. Nel secondo tempo il Corato pareggia con Agodirin di destro.Il Trani vince 1-0 a San Marco in Lamis ed è terzo a 33 punti. Per la squadra allenata da Angelo Sisto decisivo il gol realizzato nel secondo tempo da Caruso, tiro rasoterra. L’Audace Barletta vince 1-0 a Martina Franca. L’Ugento si impone 1-0 a San Pietro in Lama contro il Deghi Lecce. L’Atletico Vieste supera 2-1 in casa il San Severo. Il Gallipoli vince 1-0 fuori casa con la Fortis Altamura . L’Ortanova vince 2-1 in casa contro il Don Uva Bisceglie ed è terzultimo a 19 punti.