Serie A: Lecce-Inter banco di prova importante per i salentini

Nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A il Lecce giocherà domani alle 15 in casa contro l’Inter. Per i salentini si preannuncia una partita molto difficile. I nerazzurri dopo il pareggio 1-1 allo Stadio “Meazza” con l’Atalanta cercheranno di vincere per restare in corsa verso lo scudetto. I pugliesi devono ottenere un risultato molto positivo dopo la sconfitta 2-0 subita a Parma per abbandonare il quartultimo posto. Il tecnico del Lecce Fabio Liverani dovrà rinunciare a Calderoni, Farias Shakov e Bleve infortunati. Esterni Deiola e Petriccione. Regista Mancosu. In attacco Lapadula e Babacar. L’allenatore dell’Inter Antonio Conte non avrà a disposizione D’Ambrosio e Vecino per problemi muscolari. Sulle fasce Biraghi e Candreva. Trequartista Barella. In avanti Lukaku e Lautaro Martinez.Nell’andata vinse l’ Inter 4-0 in casa. Arbitro Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Negli ultimi tre precedenti in Serie A a Lecce tra le due squadre, una vittoria dei nerazzurri un pareggio e un successo dei pugliesi. Nel 2008/09 vinse l’Inter 3-0 con i gol realizzati nel primo tempo da Ibrahimovic e nel secondo tempo da Figo e da Stankovic. Nel 2010/11 la gara terminò 1-1. Nel secondo tempo passò in vantaggio l’Inter con Milito, i salentini riuscirono a pareggiare con Oliveira. Nel 2011/12 vinse il Lecce 1-0. Per i salentini fu decisiva la rete segnata da Giacomazzi nel primo tempo. Allo Stadio “Via del Mare” di Lecce ci sarà il tutto esaurito, saranno presenti 25000 spettatori, quasi 10000 dovrebbero essere i tifosi dell’Inter.