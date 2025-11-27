🔵 Allerta meteo Puglia: precipitazioni e rischio idrogeologico

BARI - La Regione Puglia ha diramato un avviso dia partire dallee per le successive

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati sulla Puglia garganica e meridionale. Sui restanti settori del territorio regionale le piogge saranno da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, con accumuli generalmente deboli o puntualmente moderati.

Le nevicate interesseranno la Puglia garganica mediamente al di sopra dei 700-900 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati, e quota neve in rialzo.

L’allerta riguarda in particolare il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su Puglia centrale Adriatica e bacini del Lato e del Lenne.

Si raccomanda massima prudenza, evitare spostamenti non necessari e seguire gli aggiornamenti dei servizi meteorologici locali.