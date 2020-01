Serie A: Parma-Lecce, banco di prova importante per i salentini

- Nel posticipo della diciannovesima e ultima giornata di andata di Serie A il Lecce giocherà domani sera alle 20,45 a Parma. Per i salentini sarà una partita molto difficile. Gli emiliani cercheranno di vincere per fare un passo in avanti importante nella corsa verso la salvezza dopo la sconfitta 5-0 subita a Parma. I pugliesi devono ottenere un risutato positivo per abbandonare il quartultimo posto dopo il ko 1-0 in casa contro l’Udinese.Il tecnico dei pugliesi Fabio Liverani dovrà rinunciare a Lapadula infortunato. Esterni Tabanelli e Petriccione. Regista Mancosu. In attacco Babacar e Falco. L’allenatore del Parma Roberto D’Aversa non avrà a disposizione Barillà squalificato, Gervinho e Karamoh per problemi muscolari. Sulle fasce Grassi e Hernani. Trequartista Cornelius. In avanti Kulusevski e Kucka. Arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna.Negli ultimi tre precedenti in Serie A a Parma tra le due squadre, una vittoria degli emiliani un successo dei salentini e un pareggio. Nel 2005/06 vinse il Parma 2-0 con le reti realizzate da Marchionni nel primo tempo e da Morfeo nel secondo tempo. Nel 2010/11 vinse il Lecce 1-0, il gol decisivo dei salentini fu segnato nella ripresa da Chevanton.Nel 2011/12 la partita terminò 3-3. Nel primo tempo passò in vantaggio il Parma con Floccari. Nel secondo tempo il Lecce pareggiò con Di Michele. I salentini raddoppiarono ancora con Di Michele. I pugliesi segnarono la terza rete con Cuadrado. Gli emiliani accorciarono le distanze con Pellè e pareggiarono con Galloppa. Allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma saranno presenti quasi 15000 spettatori, 2000 arriveranno da Lecce.