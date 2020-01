TARANTO - Torna la tensione a Taranto, dove un gruppo di lavoratori dell'Ilva in As aderenti all'Usb ha occupato dalle prime luci del mattino la bretella stradale tra il siderurgico ArcelorMittal e la raffineria Eni, nei pressi del varco mezzi pesanti, bloccando l'accesso ai cancelli. La protesta è stata inscenata per il mancato rifinanziamento dell'integrazione salariale per oltre duemila cassintegrati. Sono intervenute sul posto anche pattuglie della Polizia.Si tratta dei 1.600 lavoratori rimasti all'Ilva in Amministrazione straordinaria e attualmente in cassa integrazione straordinaria e dei lavoratori ArcelorMittal in cassa ordinaria (per un massimo di 1.273 operai la Cigo è stata prorogata il 30 dicembre per 13 settimane). In una nota il sindacato di base Usb chiede il rifinanziamento dell'integrazione salariale al 10% per i cassintegrati e l'apertura di un tavolo di discussione sul Dl Taranto.