Tennis: Trevisan e Cocciaretto parteciperanno agli Open d'Australia

- Nel terzo e ultimo turno delle qualificazioni degli Open d’Australia di tennis donne a Melbourne Martina Trevisan ha vinto 6-4 6-3 contro la canadese Bouchard. La Trevisan parteciperà agli Open d’Australia. Elisabetta Cocciaretto ha superato 6-2 6-1 la ceca Martincova.Anche la Cocciaretto disputerà gli Open d’Australia. Eliminata Giulia Gatto Monticone che ha perso 6-1 6-3 contro la britannica Dart. Nel terzo e ultimo turno delle qualificazioni degli Open d’Australia di tennis maschile a Melbourne Matteo Viola è stato eliminato 6-2 6-3 dal cileno Tabilo. Lorenzo Musetti ha perso 6-4 7-6 contro l’olandese Griekspoor.Lorenzo Giustino è stato sconfitto 6-2 1-6 7-6 dall’argentino Trungelliti. Il russo Rublev ha vinto il torneo di Auckland in Nuova Zelanda. Ha superato in finale 6-3 6-0 il sudafricano Harris. Il francese Humbert ha vinto il torneo di Adelaide in Australia, battendo in finale 7-6 3-6 7-6 l’altro francese Paire. L’americano Johnson ha vinto il torneo di Bendigo in Australia. Ha sconfitto in finale 7-6 7-6 Stefano Travaglia.