Usa inviano rinforzi a protezione ambasciata

Continuano le proteste degli iracheni, filo sciiti, contro l'ambasciata americana a Baghdad presa d'assedio dai manifestanti. Per evitare che la situazione possa precipitare, il Pentagono, per voce di Mark Esper, ha dichiarato di essere pronta ad inviare gli uomini per tutelare la sicurezza del corpo diplomatico statunitense.Il Presidente Trump, intanto, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro iracheno primo ministro iracheno Adel Abdel Mahdi, per parlare della questione sicurezza in Iraq.