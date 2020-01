'Wake art festival Christmas edition': intervista a Giovanna Salvatore e Giuseppe Gimmi

- Torna il Wake Art Festival, questa volta per le festività natalizie. L'evento è a cura della Community di Condivisione Italia e si è svolto in collaborazione con Allegroitalia Martina Franca centro durante le giornate del 3, 4 e 5 gennaio.L'apertura mostra è prevista per le ore 18 di venerdì 3 gennaio, la referente di Condivisione Italia per Martina Franca - Giovanna Salvatore - introdurrà gli artisti e i laboratori, ai quali seguirà alle ore 20 un reading a cura di Gianni Lenoci. Gli artisti che esporranno sono: Francesca Ricca, Lucia Fedele, Micaela Basile, Giuseppe Gimmi, Clara B., Elisa Erario, Manuela Calianno, Monica Passiatore e Oronzo Blonda.Doppia presentazione letteraria in programma per il giorno seguente, 4 gennaio: lo scrittore martinese Davide Simeone dialogherà con la giovane autrice Monica Passiatore, mentre Giovanna Salvatore intervisterà Elisabetta D'Ambrogio. Letture a cura di Rosanna Buonfrate.Il festival si chiuderà domenica 5 gennaio con la presentazione letteraria dello scrittore Antonio Di Pierro che dialogherà col giornalista Matteo Gentile alle ore 18:30, a seguire dj set e aperitivo a partire dalle 19.30!