Attentato Soleto, Pellegrino (IC): “Massima solidarietà al sindaco. Lo Stato saprà rispondere”

LECCE - Attentato dinamitardo al sindaco di Soleto (Le). A dare l’allarme i vicini svegliati dal forte boato. Un pacco bomba rudimentale, è esploso la notte scorsa, davanti allo studio professionale di Graziano Vantaggiato sindaco di Soleto, piccolo comune del Salento. L’esplosione ha danneggiato la porta d’ ingresso dello studio di commercialista.“Massima solidarietà al sindaco Graziano Vantaggiato e a tutta la comunità di Soleto, vittime nelle scorse ore di un vile attentato. Noi resteremo sempre dalla parte della legalità nella certezza che lo Stato non si piegherà mai a simili azioni criminali. Saremo sempre al fianco di chi combatte contro ogni forma di violenza o di sopraffazione. Caro Graziano non sei solo. Tutti insieme sapremo dare la giusta risposta usando l’unica arma in nostro possesso: la cultura della legalità”. Lo dichiara il presidente regionale di Italia in Comune,