Tennis: Seppi ko in finale a New York, Sinner eliminato a Rotterdam

- Nella finale del torneo di tennis maschile di New York negli Stati Uniti d’America Andreas Seppi ha perso 7-5 6-1 contro il britannico Edmund. Seppi in semifinale ha sconfitto 6-3 6-2 il cinese Jung. Il britannico Edmund ha battuto nell’altra semifinale 6-1 6-4 il serbo Kecmanovic. Nei quarti di finale Seppi ha superato 6-7 6-4 6-1 l’australiano Thompson. Nel torneo di Rotterdam in Olanda Jannik Sinner ha perso nei quarti di finale 7-5 3-6 7-6 contro lo spagnolo Carreno Busta.Nel torneo di Bangalore in India Julian Ocleppo è stato eliminato in semifinale 6-3 6-2 dall’australiano Duckworth e Stefano Travaglia ha perso nell’altra semifinale 6-3 6-4 contro il francese Bonzi. Nel torneo di Cherbourg in Normandia Roberto Marcora ha vinto in semifinale 6-4 4-6 7-6 contro il tedesco Zverev. Tra le donne nel torneo di San Pietroburgo in Russia si sono qualificate per la finale la kazaka Rybakina che ha sconfitto 3-6 7-5 6-1 la greca Sakkari e l’olandese Bertens che ha superato 6-1 4-6 6-1 la russa Alexandrova.