Basket: il San Severo ko 70-57 a Ravenna

Nella nona giornata di ritorno di A/2 di basket maschile il San Severo ha perso 70-57 a Ravenna. Primo quarto, Treier 5-0 per i romagnoli. Spanghero, 10-7 per i pugliesi. Questo quarto termina in parità, 12-12. Secondo quarto, Chiumenti 16-13 per il Ravenna. Demps impatta per il San Severo,18-18. Potts, 30-26 per la squadra avversaria. Ogide, il San Severo si impone 31-30. Terzo quarto, Thomas consente al Ravenna di pareggiare, 35-35. Venuto, 45-36 per i romagnoli. Sergio allunga, 53-39. Jurkatamm, il Ravenna trionfa 55- 44.Quarto quarto, Chiumenti 60-46 per gli avversari. Spanghero tiene in partita i pugliesi, ma 62-49 per il Ravenna. Thomas, 70-51 per i romagnoli. Potts, il Ravenna vince questo quarto e 70-57 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il San Severo. E’ terzultimo in classifica con 18 punti. Migliori realizzatori, nel San Severo Demps 15 punti, nel Ravenna Chiumenti 14 punti. Nella decima giornata il San Severo giocherà in casa col Montegranaro. I marchigiani hanno perso 79-77 in casa contro il Ferrara e sono quintultimi a 18 punti.