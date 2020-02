Il Fasano travolge 4-0 il Tolentino e vola in finale di Coppa Italia di Serie D

- Nel ritorno della semifinale della Coppa Italia di Serie D il Fasano ha vinto 4-0 allo Stadio “Vito Curlo” contro il Tolentino e si è qualificato per la finale. Nel primo tempo al 32’ i pugliesi sono passati in vantaggio con Rizzo di testa su calcio d’angolo battuto da Prinari. La squadra allenata da Pasquale Laterza ha insistito. Lanzone di destro ha centrato la traversa.Nel secondo tempo i pugliesi hanno aumentato i ritmi del loro gioco. Una conclusione di Prinari è terminata di poco a lato. Il Fasano ha raddoppiato al 21’ con Diaz, tiro rasoterra. Al 32’ i biancazzurri hanno realizzato la terza rete con Serri, tiro di destro. Al 40’ i pugliesi sono andati in gol per la quarta volta con Cavaliere di sinistro. Nell’andata il Fasano ha pareggiato 1-1 a Tolentino.In finale il Fasano affronterà l’1 Aprile in campo neutro la vincente dell’altra semifinale di ritorno tra la Folgore Caratese e la Sanremese, che è stata rinviata a data da destinarsi dopo il ricorso presentato al giudice sportivo di Serie D dallla Folgore Caratese dopo che i lombardi hanno perso 1-0 a Sanremo nella semifinale di andata. Secondo la Folgore Caratese il calciatore della Sanremese Gagliardini doveva scontare una squalifica per cui la sua posizione non sarebbe regolare. Si è in attesa della decisione del giudice sportivo.