Basket: il San Severo vince 79-70 a Mantova

(credits: Cestistica Città di San Severo Fb)

Nell’ottava giornata di ritorno di A/2 di basket maschile il San Severo ha vinto 79-70 a Mantova. Primo quarto, Demps 6-0 per i pugliesi allenati da Lino Lardo. Spanghero, 12-2. Demps, 17-4. Ogide, il San Severo si impone 22-8. Secondo quarto, Saccaggi 26-15 per la squadra di Lino Lardo. Tripla di Demps, 35-23. Visconti per il Mantova, questo quarto termina in parità, 37-37. Terzo quarto, Lawson 42-40 per i lombardi. Demps impatta per il San Severo, 54-54. Spanghero, i pugliesi trionfano 55-54.Quarto quarto, Mortellaro 58-54 per la squadra di Lino Lardo. I lombardi con Infante pareggiano, 59-59. Spanghero e Mortelliti, 62-59 San Severo. Mortellaro, 70-64. Clarke tiene in gara il Mantova, ma 75-70 per i pugliesi. Demps, il San Severo vince questo quarto e 79-70 tutta la partita. Successo meritato per il San Severo. E’ terzultimo in classifica con 16 punti. Migliori realizzatori, nei pugliesi Demps 21 punti, nel Mantova Lawson 19 punti. Nel prossimo turno il San Severo giocherà a Ravenna. I romagnoli hanno vinto 88-78 in casa contro il Milano e sono primi in classifica con 34 punti.