Meloni a Bari: “Amo la Puglia, non escludo di prendere una casa”

BARI – La premierconferma ancora una volta il suo affetto per la Puglia. Intervistata dale in visita a Bari per il comizio del centrodestra a sostegno del candidatoalle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, Meloni ha dichiarato: “Amo la Puglia, è una terra straordinaria e che amo. Non escludo di prendere una casa”.

Nel corso dell’incontro, la premier ha ricordato l’impatto positivo della Puglia a livello internazionale: “I leader del G7 sono ancora tutti nostalgici di quell’evento – ha sottolineato – La Puglia ha dato grandissima rappresentazione di sé quando sono arrivati qui i Grandi della Terra”.

Non sono mancati momenti di leggerezza: durante il comizio al Teatro Team, Meloni ha ironizzato sulla cucina locale, commentando con una battuta sulla generosità dei piatti pugliesi: “La Puglia è nemica della dieta, una cosa tragica – ha scherzato – Mangiamo una cosa e arrivano tre primi”.

L’intervento della premier ha confermato il forte legame personale e politico con la regione, tra apprezzamento per le sue bellezze e sostegno alla candidatura del centrodestra.