Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 103-77 a Pesaro

- Nella quinta giornata di ritorno di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha vinto 103-77 a Pesaro. Primo quarto, Tote 8-3 per i marchigiani. Pusica, 14-5. Thompson, 16-14 per i pugliesi allenati da Frank Vitucci. Ancora Pusica, Pesaro si impone 18-16. Secondo quarto, Campogrande 31-22 Brindisi. Thompson, 34-25. Banks, 43-33. L’Happy Casa prevale 45-35. Terzo quarto, Pusica tiene in gara la squadra avversaria ma 49-44 per la squadra di Frank Vitucci. Banks, 58-47 per i pugliesi. Gaspardo, 66-51. Banks, 72-56. Di nuovo Gaspardo, Brindisi trionfa 78-63.Quarto quarto, ancora Gaspardo 84-63 Happy Casa. Thompson, 98- 75. Campogrande preciso nei tiri liberi, l’Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 103-77 tutta la partita. Successo importante per i pugliesi. Sono quinti in classifica con 26 punti. Migliori realizzatori, nell’Happy Casa Brindisi Banks 25 punti, nel Pesaro Pusica 21 punti. Nella sesta giornata di ritorno, dopo la sosta per le final eight di Coppa Italia che si giocheranno a Pesaro con i pugliesi che affronteranno venerdì 14 febbraio il Sassari, e per Estonia-Italia che si giocherà domenica 23 febbraio per le qualificazioni agli Europei, l’Happy Casa Brindisi giocherà domenica 1 Marzo alle 19 in casa contro il Varese.