Campionato Primavera: vincono Atalanta e Inter, pareggia la Juve. Ko il Lecce

Nella terza giornata di ritorno del Campionato di calcio Primavera 1 l’Atalanta ha vinto 2-1 in casa col Sassuolo ed è prima in classifica con 45 punti. Nel primo tempo sono passati in vantaggio gli emiliani con Shiba, i bergamaschi hanno pareggiato con Piccoli. Nel secondo tempo l’Atalanta ha realizzato la rete decisiva con Okoli.La Juventus ha pareggiato 1-1 a Cagliari ed è quarta a 31 punti. I sardi sono secondi con 39 punti. Nel primo tempo in gol i sardi con Lombardi. Nel secondo tempo i bianconeri hanno pareggiato con Sekulov. L’Inter ha vinto 5-0 in casa col Napoli. Nel primo tempo i nerazzurri in rete con Mulattieri. Lo stesso Mulattieri ha raddoppiato. Nella ripresa il terzo gol realizzato da Fonseca. L’Inter ha segnato la quarta rete ancora con Mulattieri e il quinto gol con Ntube. I nerazzurri sono terzi con 34 punti.La Roma ha vinto 2-1 a Trigoria con la Fiorentina. Nel primo tempo in gol i giallorossi con Riccardi. Nel secondo tempo hanno raddoppiato con Estrella. I toscani hanno segnato con Agostinelli. Il Bologna ha vinto 4-3 in trasferta contro il Chievo Verona. Nel primo tempo in gol i veneti con Rovaglia. Lo stesso Rovaglia ha raddoppiato. Cangiano ha accorciato le distanze per gli emiliani. Juwara ha pareggiato per il Bologna. Nel secondo tempo i rossoblu emiliani sono passati in vantaggio ancora con Juwara. Il Chievo ha pareggiato con Rovaglia e il Bologna ha realizzato la rete determinante con Pagliuca.La Lazio ha vinto 3-1 a Empoli. Nel primo tempo in gol la Lazio con Falbo. Nella ripresa i toscani hanno pareggiato con Bertolini. I biancocelesti sono tornati in vantaggio con Moro e hanno realizzato la terza rete con Di Stefano. Il Torino ha pareggiato 0-0 in casa col Genoa. La Sampdoria ha vinto 1-0 in casa col Pescara. Per i liguri decisivo il gol realizzato da Prelec nel secondo tempo.Nel girone A del Campionato di calcio Primavera 2 il Milan ha vinto 2-1 a Cremona ed è primo con 44 punti. La Spal ha vinto 1-0 a Venezia ed è seconda a 34 punti. Nel girone B il Lecce è stato sconfitto 2-1 a Salerno. Nel primo tempo in gol i campani con Galeotafiore. Nel secondo tempo hanno raddoppiato con Guida. I salentini hanno segnato con Oltremarini. I pugliesi sono quarti a 25 punti. L’Ascoli ha vinto 4-3 a Benevento ed è primo con 40 punti. Il Trapani ha pareggiato 2-2 a Crotone ed è secondo a 31 punti.