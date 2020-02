Basket: l'Italia supera 87-81 l'Estonia nelle qualificazioni agli Europei

- Nelle qualificazioni agli Europei di basket maschile l’Italia ha vinto 87-81 a Tallin contro l’Estonia. Primo quarto, Vene 10-8 per la squadra avversaria. Vitali impatta per gli azzurri, 12-12. Baldi Rossi, questo quarto termina in parità, 18-18. Secondo quarto, Kitsing, 28-18 per l’Estonia. Drell, 31-20. Kullamae, 36-28. Joesaar, 45-35. Vene, l’Estonia si impone 47-41. Terzo quarto, Vene 52-45 per gli avversari. Fontecchio consente all’Italia di pareggiare, 55-55. Joesaar, 59-57 per la squadra dell’Europa dell’Est. L’Estonia trionfa 61-59.Quarto quarto, Akele 65-61 per l’Italia. Ricci, 68-63. Vitali, 70-63. Fontecchio allunga 72-65. Ricci, 78-70. Spissu, 83-73. Akele, 85-78. Vitali, l’Italia vince questo quarto e 87-81 tutta la partita. Successo meritato per gli azzurri allenati da Romeo Sacchetti. Seconda vittoria consecutiva per l’Italia dopo quella a Napoli 83-64 contro la Russia. Migliori realizzatori, nella squadra di Romeo Sacchetti Vitali 22 punti, nell’Estonia Kitsing 22 punti. Nel prossimo turno l’Italia giocherà il 27 Novembre 2020 in casa contro la Macedonia