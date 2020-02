Serie C: vince la Virtus Francavilla Fontana, ko Monopoli e Bisceglie

- Giornata positiva a metà l’ottava di ritorno per le squadre pugliesi del girone C di Serie C. Al Bari di Vincenzo Vivarini non basta il diciottesimo gol di Antenucci, tiro da pochi metri, in questo torneo, realizzato nel primo tempo, per vincere in trasferta con la Cavese.L’attaccante spagnolo dei campani Sainz Maza pareggia con un colpo di testa nel secondo tempo. La Virtus Francavilla Fontana travolge 4-0 in Puglia il Catanzaro ed è nona in classifica con 37 punti. Nel primo tempo la squadra di Bruno Trocini passa in vantaggio con l’argentino Vazquez, tiro di destro. Di Cosmo raddoppia con un tiro rasoterra.Nel secondo tempo la Virtus Francavilla Fontana realizza la terza rete con Perez su rigore dato per un fallo di Atanasov su Delvino. I pugliesi vanno in gol per la quarta volta ancora con Perez di sinistro. Il Monopoli perde 1-0 in casa con la Sicula Leonzio ed è terzo a 51 punti. Per i siciliani decisiva la rete realizzata nel secondo tempo da Facundo Lescano di testa nel secondo tempo.Il Bisceglie perde 1-0 in trasferta col Picerno ed è terzultimo con 19 punti. Per i lucani determinante il gol segnato nella ripresa da Santaniello, tiro di destro su cross di Melli.