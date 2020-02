"Consiglio regionale dia un riconoscimento a Diodato"

- “La vittoria di Antonio Diodato al 70esimo Festival di Sanremo è orgoglio della Puglia intera e della sua Taranto, città alla quale ha dedicato la vittoria. E da tarantino e da componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia proporrò al presidente Mario Loizzo la consegna di un riconoscimento al nostro cantautore durante una cerimonia pubblica. Diodato con le sue parole e con la sua musica ha fatto davvero tanto rumore, ma ha soprattutto fatto breccia nel cuore degli italiani. Tre minuti di esibizione che fanno molto di più delle troppe e inutili parole spesso ascoltate sul futuro della nostra città. Per questo la storia di Antonio sia di esempio ai tanti giovani di ogni ambito professionale: l’impegno e la passione per ciò che si ama pagano sempre”. Lo dichiara il consigliere regionale di Senso Civico – Un Nuovo Ulivo per la Puglia, Giuseppe Turco.