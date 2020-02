Dichiarazioni Emiliano, Congedo e Ventola: "Centrosinistra scappa da lui"

BARI - Sorridiamo nel leggere le grottesche dichiarazioni del governatore Emiliano che, anziché chiedersi come mai pezzi del centrosinistra nazionale fuggano anche dalla sola idea di appoggiare la sua figura ritenendolo il peggior presidente ed assolutamente perdente, parla di "lotta fratricida" nel centrodestra. È poi singolare che non spieghi ai pugliesi dove sono finite le buone intenzioni della sua precedente campagna elettorale, considerato che la sua azione di governo è stata un fallimento lungo cinque anni su Sanità, Xylella, Psr, Rifiuti, Ambiente (per citarne alcune). La sua incapacità oggi la pagano i cittadini pugliesi, ed è di questo che deve dar conto. Così in una nota congiunta Erio Congedo, coordinatore regionale Fratelli d'Italia Puglia, e Francesco Ventola, vice coordinatore regionale Fratelli d'Italia Puglia.