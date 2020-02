Si registrano 60 nuovi casi di coronavirus sulla Diamond Princess, la nave da crociera ferma in quarantena nella baia di Yokohama, in Giappone: i contagi, secondo la tv commerciale TBS che cita fonti non meglio precisate, sarebbero cosi saliti a 130.A bordo ci sono ancora quasi 3.700 persone, tra cui 35 italiani, di cui 25 membri dell'equipaggio, incluso il comandante Gennaro Arma.