Coronavirus: superate 1000 vittime, 42600 contagi

Sembra non volersi arrestare il numero di infezioni confermate nell'epidemia di coronavirus in Cina che ha raggiunto quota, con quasi. A rendere noto il dato il governo cinese, che ha portato a, 103 nella sola provincia di Hubei: la più colpita. La triste conta delle vittime a livello nazionale è diIl numero di vittime, secondo le autorità, è arrivato a 1.016, dopo che nella provincia di Hubei, epicentro del virus, sono. Secondo la commissione sanitaria di Hubei inoltre, vi sono altri 2.097 casi di contagio di coronavirus.Nel frattempo Pechino ha iniziato la sperimentazione sui topi di un. Lo riporta l'agenzia cinesecitando il portale locale yicai.com che riporta varie fonti del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC)., si legge, ricordando che "i test sugli animali avvengono in una fase molto precoce dello sviluppo di un vaccino e che ancora molti passi dovranno essere fatti prima che sia pronto per la somministrazione agli esseri umani".