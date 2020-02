Coronavirus: Costa Smeralda approdata a Savona

SAVONA - E' giunta questa mattina all'alba in porto a Savona Costa Smeralda. La nave era partita ieri da Civitavecchia dopo lo stop forzato per l'allarme Coronavirus. Al via in concomitanza con lo sbarco le procedure di sicurezza per i passeggeri: tra di loro seicento persone di nazionalità cinese alle quali il personale sanitario effettua controlli rilevando loro temperatura corporea. Al termine di questa fase è previsto inizi l'imbarco dei nuovi passeggeri: di questi, un centinaio circa provengono da Cina, India ed altre zone a rischio virus. I controlli per loro sono già iniziati a bordo dei pullman che li hanno condotti a Savona. Inoltre altri controlli mirati saranno effettuati direttamente a bordo della nave da crociera.