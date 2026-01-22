Tragedia sui binari tra Acquaviva e Gioia del Colle, morto investito da un treno

ACQUAVIVA DELLE FONTI – Una persona ha perso la vita oggi dopo essere stata investita da un treno lungo la tratta Bari-Taranto, tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle. La circolazione ferroviaria è stata sospesa in entrambe le direzioni e sono stati attivati bus sostitutivi per i passeggeri.

Al momento non è chiaro se si tratti di un gesto volontario o di un incidente. Sul posto sono intervenuti i tecnici delle ferrovie e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per accertare la dinamica dell’accaduto.

La sospensione della circolazione ha provocato disagi sulla linea, con ritardi e deviazioni per i convogli in transito. Le autorità stanno valutando la riapertura dei binari non appena completate le verifiche.