È scomparso a 40 anni Gianvito Di Mola, stilista dell’alta moda sposa

CONVERSANO – È morto a soli 40 anni, figura di spicco dell’alta moda sposa lucana e apprezzato anche ben oltre i confini regionali. Lo stilista, originario della Basilicata, era titolare dell’omonimo atelier di Barile, in provincia di Potenza, ma viveva a Conversano, città che oggi ne piange la prematura scomparsa e dove si terranno i funerali.

Coniugare innovazione e tradizione era la cifra stilistica che contraddistingueva il suo lavoro. I suoi abiti da cerimonia, realizzati su misura, erano riconoscibili per l’eleganza senza tempo, i ricami eseguiti a mano e l’uso raffinato di cristalli e dettagli preziosi. Creazioni uniche, capaci di raccontare storie personali e di trasformare un sogno in realtà.

Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio di spose, coppie e clienti che negli anni avevano scelto il suo atelier per i momenti più importanti della loro vita. In molti lo ricordano non solo per il talento creativo, ma anche per la grande umanità, la pazienza infinita e la sensibilità con cui accoglieva chi si affidava alle sue mani esperte, guadagnandosi l’affettuoso appellativo di “sarto delle spose”.

La scomparsa di Gianvito Di Mola lascia un vuoto profondo nel mondo dell’alta moda sposa e nelle comunità lucana e pugliese che lo avevano adottato e stimato.