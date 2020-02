Coronavirus: paura in nave da crociera, 3711 isolati

Paura in una nave da crociera incon, in quarantena dopo la scoperta di almenodi. Intanto c'è una: dopo il decesso nelle Filippine, un uomo di 39 anni ha perso la vita adurante lo sciopero degli ospedali contro la mancata chiusura delle frontiere.. L'ha annunciata il premierieri in tarda serata dopo due ore di confronto a Palazzo Chigi con i partiti di maggioranza e opposizione sul coronavirus."Stiamo creando una task force con i ministri competenti - ha aggiunto il premier - per varare una serie di misure di contrasto all'impatto economico dell'emergenza corona virus. Dobbiamo intervenire per contenere questo impatto. Quando avremo completato una ricognizione della situazione attuale e avremo una previsione più chiara potremo adottare le misure di sostengo alle nostre imprese con riguardo ai settori più direttamente coinvolti".E' atterrato ieri all'aeroporto militare dil'aereo con la sessantina di italiani che hanno lasciatoa causa del coronavirus. Dopo i controlli medici che effettuati sul posto, i nostri connazionali sono stati portati al campus olimpico delladove resteranno per iprevisti di quarantena, il tempo di incubazione del virus. A bordo dell'aereo c'erano anche sei bambini , mentre la persona rimasta in Cina perchè ha accusato febbre " si trova in ospedale- ha detto Verrecchia- con l'assistenza del personale dell'ambasciata italiana". Oggi saranno resi noti gli esiti dei test sul ragazzo.