Coronavirus: prima vittima straniera, è un americano. Tre nuovi casi sulla nave da crociera in Giappone

Sale adel coronavirus in Cina, con i contagiati che sfiorano i. A renderlo noto il governo cinese. Intanto si registra la prima vittima straniera del coronavirus. Si tratta di undeceduto in un ospedale di Wuhan. La conferma è giunta dall'ambasciata statunitense a Pechino., ha detto una portavoce dell'ambasciata statunitense a Pechino.Nel frattempo sulla nave da crociera ferma in Giappone, e sulla quale ci sono, sono stati riscontrati altri. Si tratta di due statunitensi e un cinese.. Sono le parole del ricercatore reggiano di 29 anni ricoverato allo Spallanzani di Roma e risultato positivo al test del Coronavirus dopo il primo tampone alla Cecchignola, dove si trovava assieme agli altri 55 italiani. L'italiano 'è in buone condizioni generali', secondo il bollettino medico.