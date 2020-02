PALERMO - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e i carabinieri del Reparto Operativo di Palermo hanno notificato la misura cautelare degli arresti domiciliari a due consiglieri comunali di Palermo, due funzionari del Comune, un architetto e due imprenditori. Le accuse vanno, a vario titolo, dalla corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, alla corruzione per l'esercizio della funzione e falso ideologico in atto pubblico.