Duetto Amadeus-Fiorello accende il Festival. Standing ovation per Rita Pavone e Al Bano e Romina

: ha esordito così, nel più semplice dei modi, il padrone di casa di, scendendo dalla scalinata in giacca lurex e con la scenografia che si è accesa al suo via. "Quando 35 anni fa, ho cominciato questo mestiere, e da Verona andavo a Milano, avevo un sacco di sogni. E questo è il sogno più grande: il festival di Sanremo. A Milano ho conosciuto un altro ragazzo con il quale ci siamo fatti una promessa: tu devi essere con me a Sanremo. Trentacinque anni dopo Fiorello ha mantenuto questa promessa".Poi è stata la volta di, entrato dalla platea con abito da prete.. Fiorello ha poi ironizzato sui rischi che corre il conduttore e direttore artistico: "Sono gli attimi che precedono la fine della tua carriera: ti levano pure i Soliti Ignoti. Ce l'hai presente il parente misterioso? Quello fai. La gente cancella i selfie con te. Tu non devi pensare al cast, a quelli che stanno qua, ma a quelli che hai lasciato a casa. Era meglio il Festivalbar. Ricordati: a Sanremo si entra papa e si esca Papeete", conclude citando la discoteca che questa estate è stata palcoscenico privilegiato diSi entra quindi subito nel vivo del Festival con leaccedono alle semifinali. Con ildelle preferenza della giuria Demoscopica, la giovane vincitrice di Sanremo Young ha battuto gli Eugenio in Via di Gioia.Con ildelle preferenza della giuria Demoscopica, composta da 300 persone, il giovane rampollo della famiglia di attori, con il brano Vai bene così, ha battuto Fadi.Tra i grandi protagonisti della soirèe sanremese, che ha cantato nel corso della prima puntatadidie la suaAd aprire la gara dei Big. Questo l'ordine di uscita dei cantanti questa sera:A votare, oggi e domani, sarà la giuria demoscopica.Ariston in piedi per la prima volta dall'inizio della serata perche sul palco ha messo tutta se stessa 48 anni dopo l'ultima apparizione.improvvisa uno striptease sul palco del teatro Ariston, levandosi un lungo mantello nero e restando con una tutina aderente color carne, lunga fino al ginocchio e con le bretelle, esibendo i suoi tanti tatuaggi. Lauro gioca e provoca con al suain un'esibizione forse nel complesso da rivedere.Standing ovation anche per l'atteso ritorno di. Dopo, la coppia d'oro del pop ingrana con il medley sulle note delle hit, prima di proporre l'ineditoscritto da, in platea ad applaudire.