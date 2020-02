Momenti di paura al Carnevale di Volkmarsen nell'Assia tedesca, dove un'auto è finita sulla folla provocando almeno 30 feriti, di cui una decina in gravi condizioni. Vi sono anche dei bambini tra i feriti. Lo riportano i media tedeschi. Il dramma si è consumato intorno alle 14.30.Fermato il conducente. E' stato un uomo sui trent'anni della zona a piombare sulla folla con la sua auto. Le sfilate di carnevale in Assia sono state interrotte e annullate per precauzione.