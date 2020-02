Ancora morti a Tripoli, nonostante il cessate il fuoco. Le truppe di Haftar hanno bombardato il porto della capitale facendo tre vittime e rischiando di colpire una petroliera, che l'Esercito nazionale della Libia, guidato dal Generale, ha giustificato in quanto l'obbiettivo era una nave turca che trasportava armi ed il suo deposito.Il raid è avvenuto mentre l'ambasciatore americano Norland era con Haftar e le Nazioni Unite erano impegnate a Ginevra con Al Serraj per trattare la pace che il leader riconosciuto in ambito internazionale ha deciso di interrompere fin quando i Paesi non avranno preso una posizione ferma contro il suo rivale.