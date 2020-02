Il 23 febbraio Mattarella a Bari per la Messa del Papa

Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella presenzierà alla Messa che Papa Francesco celebrerà in Piazza della Prefettura domenica 23 febbraio 2020 in Piazza della Prefettura a Bari. La presenza del Capo dello Stato eleverà ulteriormente la portata storica di una giornata particolare e importante per il capoluogo al termine del convegno "Mediterraneo, frontiera di pace", che avrà inizio esattamente inizio fra una settimana, alle ore 16 di mercoledì 19 febbraio 2020.