- La Gran Bretagna nel post Brexit non intende aprire i propri confini in maniera indiscriminata. Il Governo, infatti, sarebbe disposta ad accogliere solo immigrati qualificati che hanno ricevuto un'offerta di lavoro da uno sponsor autorizzato, oltre a conoscere già l'inglese.Altra novità è il tetto salariale che scenderà dalle 30.000 sterline alle 25600. Il Migration Advisory Committee fornirà al Ministero degli interni un elenco dettagliato in cui si registrano i settori con carenze di personale.