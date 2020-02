M5S: "La reazione di Fratelli d'Italia dimostra che avevamo ragione, sono uguali a Emiliano"

BARI - "È commovente l'attenzione che i consiglieri di Fratelli d'Italia riservano alla nostra candidata presidente Antonella Laricchia che non li ha mai nominati. Evidentemente non avendo un loro candidato presidente si dedicano a quelli degli altri. La loro reazione dimostra che si sono sentiti toccati nel vivo quando abbiamo detto che centrodestra e centrosinistra sono uguali. Peccato abbiano la memoria corta e si siano dimenticati tutti i provvedimenti che hanno votato assieme al centrosinistra e non certo nell'interesse dei pugliesi: tra questi quello per aumentare gli stipendi ai direttori generali delle asl, l'aumento dei componenti del Corecom da tre a cinque dal momento che non riuscivano a spartirsi le poltrone, una legge per il contrasto all'azzardopatia che avvantaggia solo le lobbies del gioco d'azzardo, la legge regionale per l'abolizione delle liste d'attesa praticamente scritta insieme a Emiliano che non ha prodotto alcun risultato anzi ha ulteriormente peggiorato la situazione. Per non parlare dell'abolizione dei vitalizi contro cui hanno sempre votato compatti con la sinistra e che sono stati costretti a votare solo lo scorso anno per adeguarsi alla norma nazionale. Parliamo di 10 milioni di euro l'anno che sarebbero rimasti nelle casse delle regione e sarebbero potuti essere utilizzati in servizi ai cittadini. Tante altre sarebbero le cose da dire ma ci fermiamo qui perché riteniamo che i pugliesi siano stufi di sentire parlare di fantasiose alleanze dell'M5S con il centrosinistra peraltro smentite dai fatti e vogliano invece sentir parlare di contenuti per far rinascere la nostra regione. Quello che stiamo facendo a Taranto in questi giorni parlando di innovazione in settori strategici, come sanità, ambiente e agricoltura. Evidentemente loro preferiscono giocarsi la carta della polemica non avendo niente di meglio da proporre" Così in una nota i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle.