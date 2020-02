- Assisterà anche Giuseppe Conte, oltre al Capo dello Stato Sergio Mattarella, alla Messa che Papa Francesco officerà domenica 23 febbraio 2020 alle ore 10.45 in Piazza Prefettura a conclusione dell'incontro fra i Patriarchi cristiani e i Vescovi cattolici dal titolo "Mediteranneo Frontiera di Pace" in programma a Bari da mercoledì 19 febbraio.La presenza del premier è stata ufficializzata attraverso un comunicato pubblicato sul portale dell'evento. Nel frattempo la macchina per l'ordine e la sicurezza pubblica facente riferimento alla Prefettura di Bari è al lavoro per approntare il piano di accoglienza per i 2 alti rappresentanti istituzionali.