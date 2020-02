Non c'è 2 senza tre per il Bari su TeleNorba. Dopo le gare esterne con Avellino e Casertana, la nota emittente televisiva privata della Puglia trasmetterà sul Canale 10 del digitale il derby Monopoli-Bari a partire dalle ore 17.30 di domenica 9 febbraio e valido per la venticinquesima giornata del Girone C della Serie C 2019-2020.La diretta in chiaro rappresenterà l'alternativa per quei tifosi baresi impossibilitati nel raggiungere il Veneziani di Monopoli e una consolazione per quanti non sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto per assistere dal vivo alla gara. A tutt'oggi, dei 700 biglietti a disposizione, 500 sono stati polverizzati dal 5 febbraio e 200 sono stati messi a disposizione nel Settore Distinti.