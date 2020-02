Valorizzazione e rigenerazione del patrimonio edilizio: intervista all'Ing.Giorgio, presidente Confabitare Bari

- Il 7 febbraio a Bari presso la Camera di Commercio si terrà il convegno, organizzato e promosso dalla sezione metropolitana di Bari diProprio per questo abbiamo deciso di intervistare il Presidente per la Città metropolitana di Bari di Confabitare, l'R: L’ambiente urbano rappresenta il luogo in cui si concentrano maggiormente le criticità ambientali e gli impatti sul benessere dell’uomo. La rigenerazione urbana è porre le condizioni per un risparmio complessivo a lungo termine delle risorse energetiche, naturali (acqua, terra) ed economiche degli abitanti delle città, favorendo la sostenibilità del welfare abitativo.Favorisce il rilancio dell’occupazione, aumentando la capacità di spesa dei cittadini e l’efficienza delle città e favorendo lo sviluppo anche di altri settori.Migliora l’habitat urbano, potenzia la sicurezza dei cittadini, riduce le malattie connesse all’inquinamento e allo stress, favorisce la socialità e perciò riduce i fenomeni di delinquenza. La salvaguardia del patrimonio edilizio degli italiani e del patrimonio culturale delle città, favorendo il turismo colto e l’educazione dei cittadini.R: Ogni azione promossa dai programmi risponde necessariamente a una molteplicità di obiettivi (ad esempio, la riqualificazione degli spazi pubblici ha spesso valenze ambientali, ma anche sociali, di sicurezza ed economiche, rivolte a promuovere lo sviluppo locale), che rende necessaria un’integrazione delle politiche settoriali, e dunque una cooperazione interna alle istituzioni.L’evento si pone l’obiettivo di mettere a sistema la conoscenza del dato immobiliare come base per un processo di collaborazione tra tutti gli operatori del settore immobiliare, utile alla trasformazione e rigenerazione del costruito all’insegna del cambiamento, che sia in grado di coniugare sostenibilità-redditività e innovazione, per favorire attrattività immobiliare e dei territori, migliorare la salubrità degli edifici ed ottimizzare la qualità della vita.R: Non abbiamo stime specifiche su tali valori immobiliari, possiamo sostenere che là dove sono stati attuati programmi di rigenerazione, questi hanno determinato di conseguenza aumenti del valore immobiliare. Abbiamo l’esempio del recupero del centro storico di Bari con il Piano Urban, le riqualificazioni della periferia e del fronte mare, abbiamo esempi in Italia di città che, oltre ad avere forti aumenti di redditività e di valore, hanno favorito un aumento demografico a differenza di molte altre città che subiscono forti cali della popolazione con tutte le conseguenze che noi possiamo immaginare.R: L’edilizia di nuova costruzione rappresenta una quota assolutamente minoritaria del patrimonio edilizio. Risulta quindi necessario spostare il centro di attenzione verso le tematiche del riuso edilizio e dell’edilizia di antico impianto dove, al contrario, non esistono altrettanto consolidate “buone pratiche” di sostenibilità. Considerando, inoltre, che nell’ultimo quinquennio i ritmi di consumo delle risorse energetiche globali e delle forme di degrado ambientale e sociale delle città hanno visto una forte accelerazione, si pone la necessita di passare dalla fase di sperimentazione di sistemi e tecniche di riuso sostenibile, a carattere locale e certamente parziale, all’applicazione sistemica di nuove modalità di riuso in chiave sostenibile del patrimonio edilizio.La nostra associazione da tempo è impegnata a diffondere le opportunità che i crediti fiscali generano, soprattutto la cessione del credito che rappresenta un viatico importante per sopperire alla crisi di liquidità della proprietà immobiliare. Incontriamo molto spesso difficoltà operative per la mancanza di conoscenza, da parte di operatori del settore e per questo stiamo spingendo tutte le organizzazioni di categoria ad avviare processi di formazione. L’obiettivo è creare connessioni per promuovere sul territorio la riqualificazione del patrimonio in questa visione di incentivi previsti per la riqualificazione energetica e sismica, coadiuvata dalla cessione del credito e da nuove soluzioni di finanziamento, che assumono un ruolo determinante nella riqualificazione e trasformazione della città.Ringraziamo il Presidente Giorgio per la collaborazione ed auguriamo alla vostra associazione un buon lavoro.